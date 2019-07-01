Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК

Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов. Об этом адвокат Сергей Бадамшин написал в своем телеграм-канале.

«Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано», — сообщил адвокат.

6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист утверждал, что накротики ему подбросили.

После этого по всей России прошли акции солидарности с журналистом, и его уголовное преследование прекратили. Полицейские из УВД по ЗАО, где вели дело Голунова, были уволены указом президента.

Глава государства Владимир Путин назвал произволом дело Голунова, но выступил против смягчения наказания по наркотическим статьям. Он заявил о необходимости контроля фальсификации дел полицейскими.