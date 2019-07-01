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Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК

Общество

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Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов. Об этом адвокат Сергей Бадамшин написал в своем телеграм-канале.

«Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано», — сообщил адвокат.

6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист утверждал, что накротики ему подбросили.

После этого по всей России прошли акции солидарности с журналистом, и его уголовное преследование прекратили. Полицейские из УВД по ЗАО, где вели дело Голунова, были уволены указом президента.

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Глава государства Владимир Путин назвал произволом дело Голунова, но выступил против смягчения наказания по наркотическим статьям. Он заявил о необходимости контроля фальсификации дел полицейскими.

Теги:
голунов, nt
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