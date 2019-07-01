Прокуратура передала дело Ивана Голунова в СК
Прокуратура передала в Следственный комитет дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил журналист «Медузы» Иван Голунов. Об этом адвокат Сергей Бадамшин написал в своем телеграм-канале.
«Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано», — сообщил адвокат.
6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист утверждал, что накротики ему подбросили.
После этого по всей России прошли акции солидарности с журналистом, и его уголовное преследование прекратили. Полицейские из УВД по ЗАО, где вели дело Голунова, были уволены указом президента.
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