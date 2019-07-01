Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» оштрафовали на 150 тысяч рублей за марш в поддержку Ивана Голунова

Дорогомиловский районный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей активиста «бессрочного протеста» и автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за участие в марше в поддержку Ивана Голунова. Об этом Иванов написал в своем телеграм-канале.

Иванова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). По данным «ОВД-Инфо», судья отклонил практически все ходатайства адвокатов активиста. «На заседании удалось только просмотреть видеоматериалы свидетелей задержания, которые полиция упомянула в протоколе в качестве оперативной съемки», — отмечает проект.

Ранее сегодня Хорошевский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток по аналогичным обвинениям.

Несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых по антинаркотическим статьям прошел в Москве и в Санкт-Петербурге 12 июня. Протестующие собирались пройти от метро «Чистые пруды» мимо здания ФСБ на Лубянке к Петровке, 38, где находится ГУ МВД по Москве. Согласно данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве было задержано не менее 530 человек.