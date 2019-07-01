СМИ: в Иркутской области число погибших из-за наводнения выросло до 16 человек

В Иркутской области жертвами наводнения стали 16 человек, судьба еще девяти — неизвестна. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. ТАСС пишет о 14 погибших и 13 пропавших без вести.

«По предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших — 13, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок», — сказал источник ТАСС в экстренных службах региона.

Ранее заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщал о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, более 3,7 тысяч домов оказались подтопленными.

Режим чрезвычайно ситуации действует в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах. В зоне паводка с 1 июля вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Иркутской области выделят 662 млн рублей на социальную поддержку. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсациях пострадавшим. Первые выплаты уже начались.