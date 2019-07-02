Чехия аннулировала разрешения на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний»

обновление 9:27 «Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу по разрешению чешских властей, сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Скуратов. Запрет полетов в Чехию связан с выдвинутыми Россией условиями по транссибирским маршрутам для чешских авиалиний, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

«Аэрофлот» отменил часть рейсов из Москвы в Прагу, так как власти Чехии аннулировали разрешения на эти полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты были запланированы на 2 июля. «Аэрофлот» подчеркивает, что власти Чехии приняли такое решение, несмотря на наличие у авиакомпании «всех технических возможностей для обеспечения рейсов». Перевозчик указывает, что речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

Пассажиров перевезут двумя другими рейсами, а также переведут на рейсы других авиалиний. «Аэрофлот» предложил бронировавшим билеты на 2 июля на полеты между Москвой и Прагой оформить возврат или изменить маршрут на другой пункт в Европе без дополнительной платы.

Позже о приостановке со 2 июля полетов в Прагу из Екатеринбурга сообщили «Уральские авиалинии». В пресс-службе отметили, что это также связано с решением чешских властей аннулировать разрешения на рейсы.

Представитель авиакомпании «Победа» сообщил Интерфаксу, что перевозчик отменяет запланированные на ту же дату рейсы Москва — Карловы Вары.

Перелеты по направлению Москва — Прага осуществляет «Аэрофлот», а также «Уральские авиалинии» из аэропорта «Жуковский» и Chezh Airlines из «Шереметьево».