ИГ взяло ответственность за убийство полицейского на блокпосту в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за убийство полицейского на блокпосту в Чечне, сообщает SITE Intelligence Group.

Нападение произошло накануне на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе. По данным главного управления МВД по Северо-Кавказскому округу, неизвестный днем подошел к полицейскому, ударил ножом, а затем бросил гранату. Нападавшего убили. По дороге в больницу от полученных ранений сотрудник МВД скончался.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пообещал применить ответные меры к тем, кто «выбрал путь террора». По его мнению, в России не было практики нападения с ножом на полицейский, и это «новшество западных стран, экспортированное в Россию».

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном возле резиденции Кадырова. Тогда местный житель отказался показать документы сотруднику ДПС и напал с ножом на него и на сотрудника Росгвардии. Нападавшего убили ответным огнем.