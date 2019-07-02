Bloomberg: Турция может заменить американские истребители F-35 на российские самолеты

Власти Турции рассматривают вариант закупки российских военных самолетов, если Анкару исключат из программы разработки бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, Турция ищет альтернативные варианты в случае введения США санкций на приобретение российских С-400, а также пытается разрабатывать собственные военные самолеты и баллистические ракеты. Кроме того, Анкара закупила детали для американского вооружения, отмечает агентство.

Американские власти настаивают на отмене сделки Турции с Россией по закупке С-400 на 2,5 млрд долларов. США вместо этого предлагали Анкаре купить у них зенитно-ракетные комплексы Patriot за 3,5 млрд долларов. Вашингтон считает, что истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО. Однако, по словам собеседников Bloomberg, турецкие власти признают российские системы С-400 более качественными, чем Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что США больше не будут принимать турецких пилотов для обучения полетам на F-35 из-за покупки Анкарой систем С-400 у России. Напомним, в апреле Пентагон прекратил поставлять Турции детали для F-35, а затем —предъявил двухнедельный ультиматум.

На саммите G20 в Осаке турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Путину, что в процессе поставок С-400 нет никаких отсрочек.