«Вы хотите права качнуть? Я тоже могу качнуть»: глава Красноярского края — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска и ответил на их вопросы. Видео собрания опубликовало издание NGS24.

Одна из местных жительниц спросила Усса, видел ли он дорогу. Она отметила, что если ее размоет, то жители Канска окажутся оторванными от внешнего мира.

«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть», — ответил глава региона. Он добавил, что он все видел, и дорогу восстановят, если такое произойдет. Губернатора также попросили провести реконструкции дороги, на что он предложил «сначала преодолеть эту ситуацию, а потом уже говорить про асфальт».

На вопрос другого местного жителя Усс попытался его успокоить: «Я вам поправлю воротничок. Все будет хорошо!».

Из-за продолжительных ливней в красноярском Канске произошел подъем воды в реке, в результате подтоплены оказались 137 придомовых территорий и 238 дачных участков. Сотрудники МЧС эвакуировали 79 человек, в городе введен режим ЧС. По словам Усса, пострадало имущество около 300 человек.