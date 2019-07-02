В Грузии ущерб от сокращения числа российских туристов оценили в 710 млн долларов

В 2019 году количество российских туристов в Грузии уменьшится на миллион человек в связи с запретом на полеты в страну из России. Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили Первому каналу Грузии.

По ее оценкам, из-за этого Грузия потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов). Квривишвили отметила, что в 2019 году из России ожидалось 1,7 млн туристов, при этом в прошлом году страну посетили 1,4 млн россиян.

Ведомство старается свести ущерб к минимуму и ищет новые рынки, в том числе в США и Европе. Для этого администрация туризма запустила рекламу о Грузии на ведущих зарубежных телеканалах, отмечает Квривишвили.

Запрет президента Владимира Путина российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля связан с прошедшими в Тбилиси протестами. Они начались 20 июня после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Он занял место спикера парламенте и говорил на русском языке.