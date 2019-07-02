Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах

есть продолжение Чехия отменила запрет на рейсы российских авиакомпаний

В Минтрансе заявили, что действия Чехия нарушает соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой, аннулировав разрешения на рейсы российских перевозчиков. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что между авиавластями стран идут переговоры. В Минтрансе надеются в ближайшее время решить проблемы.

Ранее «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из России в Прагу и Карловы Вары, так как чешские власти отозвали разрешение на полеты. Позже «Уральские авиалинии» заявили о возобновлении перевозок в Чехию из Екатеринбурга.

Собеседники Интерфакса и РИА Новости заявили, что власти Чехии ввели ограничения, так как им не удалось договориться с Россией о выполнении рейсов Czech Airlines по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам.