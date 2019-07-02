Правительство предложило лишать топ-менеджеров госкомпаний премий за невыполнение «майского указа» Путина
Правительство разработало новые ключевые показатели эффективности (KPI) для топ-менеджеров госкомпаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В частности, правительство рекомендовало лишать топ-менеджеров госкомпаний премий в случае невыполнения «майского указа» президента Владимира Путина. Среди новых KPI – отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций является одной из основных целей «майского указа».
При этом многие KPI остались прежними, среди них – финансовые показатели компаний и их долговая нагрузка, а также доля конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов.
На основе рекомендаций правительства советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на три года и на более долгосрочный период. После этого ключевые показатели эффективности вынесут на утверждение Росимущества.
Представитель Федеральной сетевой компании сказал «Ведомостям», что в ней система KPI для менеджеров соответствует правительственным рекомендациям. В ряде других госкомпаний на запросы издания не ответили.
Методика KPI для госкомпаний была введена правительством в 2014 году. Представитель Минэкономразвития уточнил «Ведомостям», что ее внедрили в 80% компаний. Однако в 43 из почти 540 предприятий до сих пор этого не произошло.
В мае стало известно, что KPI ввели для управлений внутриполитического блока администрации президента, а в апреле Путин утвердил систему показателей эффективности для губернаторов.