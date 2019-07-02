Россия опустилась на 51-е место в рейтинге паспортов мира

Россия опустилась на четыре позиции и заняла 51-е место в индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет компания Henley&Partners.

Граждане России могут въехать без визы или получить визу по прибытии в 116 странах.

«За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь россияне должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу — нет)», — цитирует «Коммерсант» авторов индекса. Также теперь россияне смогут поехать без визы в Суринам, однако и потеряли возможность ездить без нее в Сирию.

На первом месте рейтинга – Япония и Сингапур (189 стран), на втором – Германия, Финляндия и Южная Корея (187 стран), на третьем – Дания, Италия, Люксембург (186 стран).

В конце прошлого года был опубликован рейтинг Passport Index, согласно которому «сильнейшим» в мире был назван паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (167 стран). ​​​​​​Паспорт России в нем занял 38-е место. Составители отмечали, что по нему без визы можно въехать в 79 стран, еще в 37 визу выдадут после прибытия.