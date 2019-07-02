Чехия отменила запрет на рейсы российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта страны.

Власти Чехии отметили, что Россия в одностороннем порядке ограничило право чешской авиакомпании Czech Airlines пролетать над территорией Сибири на маршруте между Прагой и Сеулом.

«Чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков», — говорится в заявлении.

Позже Россия выдала разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. В ответ Чехия также разрешила полеты российских авиакомпаний до 7 июля 2019.

Источник в Минтрансе, знакомый с ситуацией, рассказал «Новой газете», что история с Чехией длилась долго, но сейчас получила свое логическое завершение, так как конфликта не хотел никто: «Глубже лезть не будем, вопрос уже решен».

Ранее «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из России в Прагу и Карловы Вары, так как чешские власти отозвали разрешение на полеты. Позже «Уральские авиалинии» заявили о возобновлении перевозок в Чехию из Екатеринбурга. В российском Минтрансе заявили, что действия Чехия нарушает соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.