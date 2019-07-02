Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда

Из-за нехватки информации и особенности хозяйственной деятельности предприятий в России невозможно оценить реальную динамику производительности труда, заявил Росстат. Об этом сообщает РБК.

Данную проблему обсуждали накануне на заседании научно-методологического совета Росстата. Минэкономразвития предложило свою методику.

В Росстате указали на недостатки обеих методик, однако признали, что других методов расчета нет. «Никто у Росстата с ножом у горла не стоял и не заставлял нас утверждать эту методику. Она является наименьшим злом в сложившихся обстоятельствах и с учетом оперативности, с которой нужно подготовить данные для расчета KPI губернаторов», — заявил замруководителя ведомства Сергей Егоренко.

Росстат рассчитал по своей методике индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях. Замруководителя Росстата Ирина Масакова отметила, что в целом результаты выглядят правдиво, но по федеральным округам и регионам они вызывают сомнения. В частности, она уточнила, что рост производительности труда в Уральском федеральном округе на 9% за год нереален.

Особенностью новых методик расчета производительности труда — опора на данные Федеральной налоговой службы. Однако в Росстате заявили о недостаточности информации.

Рост производительности труда является одной из ключевых целей «майского указа» президента России Владимира Путина. По нему к 2024 году производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должна расти как минимум на 5% в год.

Ранее Росстат пересчитал информацию о реальных доходах населения по новой методике. Первоначально ведомство сообщало, что реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году уменьшились на 0,2%. Однако при новой методике расчета реальные располагаемые доходы в 2018 году выросли на 0,1%.