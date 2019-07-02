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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Общество

 

Лефоровский суд арестовал Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК). Об этом сообщили агентству «Москва» в суде. 

Суд вынес решение 25 июня, Петушкова арестовали до 24 августа. Детали дела не разглашаются, потому что оно маркировано грифом «секретно».

Ранее Лефортовский суд продлил до 20 июля арест 75-летнему ученому Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву, который обвиняется в госизмене. Следствие считает, что он в 2013 году передал по секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия, бельгийскому Фон Кармановскому научному институту. Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации.   

В начале июня суд арестовал по этому же делу начальника Кудрявцева Романа Ковалева. 

Теги:
госизмена, москва, суды, em
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