Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефоровский суд арестовал Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК). Об этом сообщили агентству «Москва» в суде.

Суд вынес решение 25 июня, Петушкова арестовали до 24 августа. Детали дела не разглашаются, потому что оно маркировано грифом «секретно».

Ранее Лефортовский суд продлил до 20 июля арест 75-летнему ученому Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву, который обвиняется в госизмене. Следствие считает, что он в 2013 году передал по секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия, бельгийскому Фон Кармановскому научному институту. Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации.

В начале июня суд арестовал по этому же делу начальника Кудрявцева Романа Ковалева.