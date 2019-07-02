Столицей летней Универсиады-2023 стал Екатеринбург. Россия была единственной страной, подавшей заявку на проведение соревнований

Всемирная летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге. Такое решение Международная федерация университетского спорта приняла на исполкоме организации, сообщает ТАСС.

Екатеринбург был единственным городом, который подал заявку на проведение соревнований.

Это уже третья Универсиада, которая пройдет в России: в 2013 году летняя универсиада прошла в Казани, в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада. За год до проведения соревнований сообщалось, что инвестиции в подготовку зимней Универсиады превысили 80 млрд рублей.

ФАС заявила, что треть закупок по Универсиаде в Красноярске была проведена с нарушениями. В центре питания Универсиады ФСБ и отдел по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски с изъятиями документов. Глава МВД Владимир Колокольцев говорил о возбуждении дел в связи с хищениями при подготовке к играм.