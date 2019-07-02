В Петербурге избили кандидата в муниципальные депутаты

В Петербурге избили кандидата в депутаты по муниципальному образованию «Черная речка» Александра Шеталина, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь общественной организации «Открытая Россия» Наталья Грязневич.

На видео, присланном Грязневич, Шеталин рассказывает, что он подавал документы для регистрации кандидатом. По его словам, двух человек пропустили вперед него, и когда Шеталин попытался этому воспрепятствовать, один из этих людей его ударил.

Шеталин добавил, что планирует написать заявление на ударившего его человека, а также тех, кто его держал во время произошедшего. В настоящее время он уехал в больницу снимать ушибы.

Накануне глава штаба политика Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев рассказал о втором нападении за неделю. Он пытается зарегистрироваться в качестве кандидата в муниципальные депутаты, однако не может подать необходимые документы.