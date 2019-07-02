Илья Яшин написал заявление о клевете после обвинения в наезде на пешехода

Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин написал в полиции заявление о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) на активистку «Союза добровольцев Донбасса» Марию Коледу, которая обвинила политика в наезде на нее на автомобиле у здания префектуры. Об этом Яшин сообщил в фейсбуке.

«Кандидат в депутаты, которого технологи «Единой России» выдвинули в 45-м округе, чтобы устраивать против меня провокации вчера поздно вечером обвинила меня в том, что я сбил ее на машине, когда она якобы встала перед ней с плакатом. Для убедительности опубликовала в фейсбуке видео, где ее действительно таранит похожая на мою машина с такими же номерными знаками», — написал политик.

Яшин подчеркнул, что в этот день не был ни у каких административных зданий. Данные о своих передвижениях на автомобиле он предоставил полиции. «Я доехал от дома до предвыборного штаба в Сокольниках, вечером съездил на телеканал «Дождь» и потом вернулся обратно», — уточнил он.

Накануне Мария Коледа рассказала о том, что Яшин сбил ее на автомобиле, когда она встала перед его автомобилем с плакатом. «Этот политикан прекрасно меня видел, но из машины не вышел, а начал в прямом смысле слова наезжать на меня своим авто, теснить бампером. Толчок был такой силы, что меня выкинуло на обочину, а Илья скрылся побыстрее от префектуры», — написала активистка.

В подтверждении своих слов Коледа опубликовала видео инцидента. На нем не видно, кто находится за рулем автомобиля, который сбил Коледу.