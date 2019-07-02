Участник «банды ГТА» получил 20 лет колонии за попытку побега из суда

Мособлсуд приговорил к 20 годам лишения свободы участника «банды ГТА» Хазратхона Додохонова по делу о попытке побега и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее член банды был пожизненно осужден за убийства.

Суд также обязал Додохонова выплатить компенсацию на сумму в 500 тысяч рублей полицейскому-конвоиру Михаилу Фартушняку, который был избит членами банды при попытке побега и несколько дней находился в реанимации.

«После нападения у меня замедлилась разговорная речь и мышление, иной раз я теряюсь, особенно когда нервничаю, порой не помню, где нахожусь», — рассказал в суде Фартушняк.

В августе 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров, повалив их на пол в лифте и начав душить. После того, как сотрудники полиции потеряли сознание, члены банды завладели их служебным оружием и, выйдя из лифта, напали в зале суда на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в результате которой один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, а четверга нападавших были убиты.

В 2018 год суд приговорил четырех фигурантов дела «банды ГТА», среди которых был Додохонов, к пожизненному лишению свободы. Еще один обвиняемый получил 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2014 года полиция задержала девять предполагаемых членов «банды ГТА» (название связано с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой персонаж грабил и убивал водителей). Главу группировки Ибайдулло Субханова застрелили во время спецоперации.

Следствие установило, что нападавшие выкладывали на дорогу острые предметы и расстреливали людей, находившихся в машинах. Преступников обнаружили на загородном участке главы управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который позднее заявил, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку.