Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева

Сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) «Клуб 1 июля» опубликовало письмо в поддержку 75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его начальника Романа Ковалева, которые находятся под арестом по делу о госизмене (ст. 275 УК).

Его подписали 45 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. Они призвали смягчить Кудрявцеву и Ковалеву меру пресечения, отправив их под домашний арест до окончания следствия по делу.

«Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний, среди которых диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и почек. Обследования, проведенные в сентябре прошлого и мае нынешнего года в 20-й больнице г. Москвы, выявили ухудшение состояния его здоровья. Причины этого – преклонный возраст, отсутствие постоянного медицинского контроля, невозможность придерживаться строгой диеты и других врачебных рекомендаций в условиях СИЗО», – отмечается в письме.

«Команда 29» объявила сбор на подготовку медицинских документов Кудрявцева для Европейского суда по правам человека. Адвокаты отметили, что нашли трех медиков, согласившихся подготовить рецензию на медицинские документы Кудрявцева. «Врачи подтвердили, что Кудрявцев в тяжелом состоянии и ему нужно срочное медицинское вмешательство. Они признали прогноз течения его заболеваний неблагоприятным», – рассказали в «Команде 29».

Напомним, Кудрявцева задержали летом прошлого года. Следствие считает, что он в 2013 году передал секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия, бельгийскому Фон Кармановскому научному институту. Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации. Ковалева отправили под арест по этому же делу в июне.