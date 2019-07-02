Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 18 человек

обновление 15:39 Четверо из 17 пропавших без вести найдены живыми, сообщили в МЧС.

Количество погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18 человек, сообщил в Инстаграме губернатор региона Сергей Левченко со ссылкой на главу регионального управления МЧС России Валентина Нелюбова.

Пропавшими без вести, по информации МЧС, числятся 17 человек. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.

Нелюбов отметил, что в настоящее время восстановлено сообщение по федеральной трассе и идут работы, в частности, по восстановлению коммунальных систем в регионе.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе. Подтопленными оказались более 30 населенных пунктов. В ряде муниципальных образований ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за произошедшего Иркутской области выделят 662 млн рублей на социальную поддержку.