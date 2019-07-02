В Генпрокуратуре заявили об отсутствии подозреваемых в деле о наркотиках, фигурантом которого был журналист Голунов

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что расследование уголовного дела, фигурантом которого был журналист «Медузы» Иван Голунов, продолжается в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщает Интерфакс.

Куренной уточнил, что первоначально было возбуждено два уголовных дела, одно из них, помимо Голунова, завели на неустановленных лиц. Затем их объединили в одно производство, а уголовное преследование журналиста прекратили.

Накануне адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело, по которому проходил Голунов, прокуратура передала в Следственный комитет. Куренной эту информацию подтвердил.

Напомним, 6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.

После этого по всей России прошли акции солидарности с Голуновым, и его уголовное преследование прекратили за недостаточностью доказательств его вины. Полицейские из УВД по ЗАО, где вели дело Голунова, были уволены.