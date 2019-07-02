«Единая Россия» извинилась за наклейки логотипа партии на гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

«Единой России» извинилась за наклейки логотипа партии на мешках с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом говорится на сайте партии.

«Учитывая огромный поток помощи, который был отправлен в территории, особенно в первые дни, не представлялось возможным контролировать, кто и в какой форме предоставил помощь. У нас просто не было на это времени, контролировать каждую коробку или каждый мешок. Грузы отправлялись также быстро, как и поступали», — объяснила руководитель регионального исполкома Партии Ольга Уватова.

Ранее местная жительница Ирина Шипова опубликовала видео, на котором видно, что листы с надписью «Гуманитарная помощь» и логотипом «Единой России» клеят на мешки.

«Ко мне подошла женщина и протянула листовки с надписью гуманитарная помощь и с логотипом „Единой России“. Мол, клейте, на каждую коробку и мешок. Я сказала, что клеить не буду. Она спросила, естественно, почему. Я ответила, что не имею никакого отношения „Единой России“», — рассказала она.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей, в ряде муниципальных образований ввели режим чрезвычайной ситуации. Погибли 18 человек, по информации МЧС, 13 человек числятся пропавшими без вести. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе.