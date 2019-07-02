Кортнев, Суханов, Троицкий, Улицкая и другие москвичи потребовали от властей допустить независимых кандидатов в Мосгордуму. Петиция

На платформе Change.org только что опубликовали петицию и открыли сбор подписей под требованием к властям, главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Перед тем, как вывесить петицию в интернет, обращение отправили известным москвичам, поэтому среди уже подписавших требования множество известных читателям «Новой» людей: Александр Гельман, Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.

«Мы возмущены поступающей к нам информацией, что московские власти вновь готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов, — говорится в петиции, текст которой ниже «Новая» приводит полностью. — Уверены, в нынешних условиях дальнейшая эскалация конфликта власти с обществом приведет к радикализации протеста. И виновата в этом будет власть, не обеспечившая по-настоящему честные выборы».

Петиция завершается требованием от властей допустить всех независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую Думу.

Теперь любой может подписаться под требованием по этой ссылке.