Кортнев, Суханов, Троицкий, Улицкая и другие москвичи потребовали от властей допустить независимых кандидатов в Мосгордуму. Петиция
На платформе Change.org только что опубликовали петицию и открыли сбор подписей под требованием к властям, главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Перед тем, как вывесить петицию в интернет, обращение отправили известным москвичам, поэтому среди уже подписавших требования множество известных читателям «Новой» людей: Александр Гельман, Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.
«Мы возмущены поступающей к нам информацией, что московские власти вновь готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов, — говорится в петиции, текст которой ниже «Новая» приводит полностью. — Уверены, в нынешних условиях дальнейшая эскалация конфликта власти с обществом приведет к радикализации протеста. И виновата в этом будет власть, не обеспечившая по-настоящему честные выборы».
Петиция завершается требованием от властей допустить всех независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую Думу.
Теперь любой может подписаться под требованием по этой ссылке.
петиция к московским и федеральным властям
Открытое письмо
Горбунову Валентину Павловичу,
Председателю Московской городской избирательной комиссии
Памфиловой Элле Александровне,
Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Собянину Сергею Семеновичу,
мэру Москвы
Кириенко Сергею Владиленовичу,
первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Вайно Антону Эдуардовичу,
Руководителю Администрации Президента Российской Федерации
Мы видим, как события вокруг дела журналиста Ивана Голунова обнажили пропасть между властью и гражданами, выросшую за время искусственной монополии «Единой России». Жители Москвы устали от того, что власть не слышит их, игнорирует их мнение. В этих условиях не удивительно, что пока еще мирный протест все активнее выплескивается на улицы нашего города, поскольку не находит политических способов разрешения конфликтных ситуаций.
Мы уверены, что это положение давно пора менять, и считаем, что начать надо уже с выборов в Московскую городскую Думу. Мы видим, как главы московских муниципалитетов Илья Яшин и Елена Русакова, а также Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина и другие независимые кандидаты ведут активную кампанию и получают поддержку от жителей Москвы. Их беспрепятственное участие в выборах создаст столь необходимый для общества плюрализм мнений.
Мы знаем, что избирательное законодательство дает чиновникам множество рычагов, чтобы не допустить к выборам неугодных ей кандидатов. И власть активно пользуется этими возможностями. Одним из таких запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей. Даже собрав необходимое количество подписей, кандидат оказывается безоружным перед произволом избирательной комиссии, которая может с легкостью забраковать настоящие подписи по формальным признакам. Это приводит к тому, что в день голосования значительная часть граждан не получает возможности проголосовать за своего кандидата.
Мы возмущены поступающей к нам информацией, что московские власти вновь готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов. Уверены, в нынешних условиях дальнейшая эскалация конфликта власти с обществом приведет к радикализации протеста. И виновата в этом будет власть, не обеспечившая по-настоящему честные выборы.
Мы требуем от московской и федеральной власти допуска всех независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую Думу!
Мы требуем равных возможностей для ведения избирательной кампании для всех кандидатов!
Мы требуем прекратить использовать административное давление для искажения волеизъявления жителей Москвы!
Александр Гельман, писатель, драматург, общественный деятель
Мариэтта Чудакова, академик
Людмила Улицкая, писатель
Дмитрий Зимин, основатель и почетный президент ПАО Вымпелком (Би Лайн), основатель премии «Просветитель»
Лия Ахеджакова, актриса
Наталья Фатеева, народная артистка России
Петр Валецкий, ученый
Гарри Бардин, режиссёр
Сергей Шпилькин, независимый исследователь выборов, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ
Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea
Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино
Елена Коренева, актриса театра и кино
Алексей Паперный, музыкант
Алексей Кортнев, музыкант
Лев Рубинштейн, писатель
Максим Суханов, актер театра и кино
Зоя Светова, обозреватель "МБХ.медиа"
Александр Кынев, политолог
Филипп Дзядко, редактор
Ксения Голубович, писатель, переводчик
Кирилл Козаков, актер театра и кино
Виктор Шендерович, писатель, журналист
Станислав Кучер, журналист
Алексей Серебряков, актер театра и кино
Анна Наринская, журналист
Оксана Мысина, актриса, режиссер
Варвара Горностаева, издатель
Андрей Лошак, журналист
Ирина Вилкова, режиссер, актриса театра и кино
Артур Соломонов, писатель, драматург, журналист
Карина Москаленко, адвокат
Сергей Елкин, карикатурист
Артемий Троицкий, москвич по прописке
Мария Эйсмонт, адвокат
Варвара Арбузова, президент "НЭЦКИ" им. Саввы Кулиша
Елизавета Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН
Ирина Паперная, театральный критик, соучредитель Клуба «Китайский Лётчик Джао Да»
Евгений Буслаков, актер театра и кино
Андрей Волна, врач
Борис Штерн, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты "Троицкий вариант наука"
Алексей Красовский, режиссер
Вера Челищева, журналист
Екатерина Шерга, писатель, журналист
Константин Исааков, тревел-журналист, инициатор и координатор Благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем"
Олег Сальманов, редактор
Александра Астахова, фотограф
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