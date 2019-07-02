ЧП на Северном флоте. Из-за пожара на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 офицеров-подводников

обновление 19:13 Президент Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» и в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Это «Новой газете» подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Макет подводной лодки «Оренбург», под брюхом который — атомная глубоководная станция «Лошарик»

Пожар произошел 1 июля, когда глубоководный аппарат, предназначенный для изучения придонного пространства и дна Мирового океана «в интересах Военно-морского флота России», находился в российских территориальных водах. «14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас глубоководный аппарат, на котором возник пожар, находится на базе в Североморске, очаг возгорания был ликвидирован «благодаря самоотверженным действиям команды». В Минобороны не называют модель аппарата, на котором находились погибшие моряки.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — добавили в ведомстве. Рассказать подробности произошедшего в Минобороны отказались.

По предварительным данным, в госпитале Североморска сейчас находятся еще пять пострадавших моряков.

Ранее сегодня местный портал «Североморск Life» сообщал со ссылкой на источники, что ночью в редакцию поступила информация о взрыве и пожаре на подлодке на Северном флоте, а пострадавших в результате ЧП доставили в госпиталь. Сейчас материал недоступен на сайте издания.

«Нас попросили опубликовать то, что нам официально (из Минобороны – ред.) скинули, а то, что было до, я думаю, мы не сможем по понятным вам причинам рассказать… Попросили это не освещать, потому что будет официальная информация», — объяснял ситуацию сотрудник издания в разговоре с «Новой».

По данным источников «Новой газеты», речь идет об атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик». Пожар возник в одном из отсеков, который после начала ЧП был загерметизирован.

Все погибшие, по данным собеседника «Новой», были офицерами, элитой ВМФ.