ЧП на Северном флоте. Из-за пожара на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 офицеров-подводников
Ирек МуртазинЮлия Минеева«Новая газета»
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19:13 Президент Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» и в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Это «Новой газете» подтвердили в пресс-службе Минобороны.
Пожар произошел 1 июля, когда глубоководный аппарат, предназначенный для изучения придонного пространства и дна Мирового океана «в интересах Военно-морского флота России», находился в российских территориальных водах. «14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас глубоководный аппарат, на котором возник пожар, находится на базе в Североморске, очаг возгорания был ликвидирован «благодаря самоотверженным действиям команды». В Минобороны не называют модель аппарата, на котором находились погибшие моряки.
«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — добавили в ведомстве. Рассказать подробности произошедшего в Минобороны отказались.
По предварительным данным, в госпитале Североморска сейчас находятся еще пять пострадавших моряков.
Ранее сегодня местный портал «Североморск Life» сообщал со ссылкой на источники, что ночью в редакцию поступила информация о взрыве и пожаре на подлодке на Северном флоте, а пострадавших в результате ЧП доставили в госпиталь. Сейчас материал недоступен на сайте издания.
- «Нас попросили опубликовать то, что нам официально (из Минобороны – ред.) скинули, а то, что было до, я думаю, мы не сможем по понятным вам причинам рассказать… Попросили это не освещать, потому что будет официальная информация», — объяснял ситуацию сотрудник издания в разговоре с «Новой».
По данным источников «Новой газеты», речь идет об атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик». Пожар возник в одном из отсеков, который после начала ЧП был загерметизирован.
Все погибшие, по данным собеседника «Новой», были офицерами, элитой ВМФ.
что известно о «лошарике»
О АС-12 известно немногое, а ее назначение долгое время оставалось неизвестным. По официальным данным, она не несет вооружения и может погружаться на глубину до 6000 метров, ее экипаж составляет 25 человек.
При этом несколько лет назад Пентагон заявлял, что АС-12 является диверсионным аппаратом, который может использоваться для разрушения подводной инфраструктуры.
АС-12 была спущена на воду в августе 2003 года. «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, которое более известно как «Подводная разведка» и подчиняется непосредственно министру обороны страны. Носителем станции является подлодка БС-136 «Оренбург», базирующаяся в Оленьей Губе.
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