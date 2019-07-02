ЕСПЧ присудил 75 тысяч евро компенсации Льву Пономареву и другим задержанным на акциях протеста россиянам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 75 тысяч евро компенсации правозащитнику Льву Пономареву, активистам Михаилу Кригеру и Михаилу Шнейдеру, а также ряду других россиян, пожаловавшихся на задержания на протестных акциях. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд признал, что во всех случаях было нарушено право на свободу собраний и объединений (ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека). Также, по мнению ЕСПЧ, в четырех случаях было нарушено право на эффективное средство защиты (ст.13), в одном — на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5).

По каждому из случаев сумму компенасации рассчитывали отдельно. В частности, Пономарев, Кригер и Шнейдер подавали по два заявления, по каждому из них им присудили по 7,5 тысячи евро (в общей сложности — 15 тысяч евро каждому заявителю). Некоторые компенсаций не требовали.

Жалобы подавались на задержания на акциях в Москве и других городах России в 2006-2010 годах.