В ближайшие месяцы ПАО «Ил» покинут еще две сотни сотрудников. Ранее сообщалось об увольнении более 80 человек

В ближайшее время Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»), о массовых увольнениях с которого стало известно ранее, покинут еще более ста сотрудников разных уровней. Об этом «Новой газете» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом, по его словам, массовый уход вряд ли затронет конструкторов предприятия. По мнению собеседника «Новой», масштабы обновления команды в ПАО «Ил» крайне велики: «Да там вообще никого не осталось. Техразвитие, производство поменяли, проектное управление, риск-менеджмент расформировали. Все ушли».

Он так же добавил, что вместе с Алексеем Рогозиным, покинувшим пост гендиректора «Ила» в апреле, сразу же ушли порядка 20–30 человек. Затем предприятие по разным причинам покинули еще десятки человек.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) уволились из компании. В частности, по данным агентства, предприятие покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В ПАО «Ил» «Новой газете» сообщили, что сейчас идет настройка профессиональной команды предприятия. «Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты». При этом, по их словам, конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. «Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», — заявили в пресс-службе.

Между тем, нынешний гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников. «Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним, где они брали эту информацию», — сказал Грудинин.

Напомним, что 4 апреля 2019 года стало известно о том, что Алексей Рогозин покидает посты вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» — спустя два года после назначения. Его место занял Юрий Грудинин, ранее руководивший Таганрогским авиационным комплексом имени Бериева (ТАНТК). По словам собеседников «Новой газеты», одна из возможных причин такой ротации — смена команды предыдущего руководителя.