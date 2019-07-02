Россия заплатила взнос в ПАСЕ в размере 33 млн евро

Россия внесла около 33 млн евро в бюджет Совет Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека совета Дэниела Хольтгена.

«Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство, в частности глава МИД Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права [в ПАСЕ], взнос ею будет выплачен», — сказал он.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация покинула ПАСЕ. Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону со словами: «Мы уходим».

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В 2014 году российская делегация из-за присоединения Крыма к России и конфликта на Украине лишилась права голоса в ПАСЕ. В следующем году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но санкции только ужесточались.

В 2016 и 2018 годах Россия не направила заявку на подтверждение своих полномочий, а также заморозила выплаты в бюджет Совета Европы.