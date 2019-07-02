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«АвтоВАЗ» остановил производство из-за срыва поставок комплектующих

Экономика

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«АвтоВАЗ» с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО „Завод Автокомпонент“ (город Нижний Новгород)», — заявили в компании, не уточнив, сколько может продлиться простой.

«АвтоВАЗ» подчеркнул, что «делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

На доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки произошедшее не повлияло, добавили в компании. 

Теги:
АвтоВАЗ, nt
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