На жительницу Архангельской области завели второе дело о неуважении к власти из-за критики губернатора

Полиция Котласа направила в суд административное дело о неуважении к власти против местной жительницы Светланы Бакшеевой из-за критики в пабликево «ВКонтакте» губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

По его словам, полиция впервые возбудила второе дело о неуважении к власти против одного человека. «Это дело не будет считаться повторным совершением административного правонарушения (часть 4 той же статьи, штраф от 100,000 до 200,000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток), поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу», — написал Чиков, добавив, что суд назначен на 29 июля.

По мнению Чикова, преследование Бакшеевой «приобретает форму целенаправленной травли со стороны местных властей и полиции в ответ на ее поддержку протеста на Шиесе».

Ранее Бакшееву оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти за пост во «ВКонтакте». Женщина резко отреагировала на слова губернатора области Игоря Орлова, который назвал выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью»

Закон о наказании за оскорбление власти вступил в силу 29 марта. Он запрещает «в неприличной форме» отзываться об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах власти. По данным «Агоры», по этой статье уже оштрафовали девять человек.

На станции Шиес более года продолжаются протесты против создания мусорного полигона, на который ежедневно должны привозить для захоронения до 90 вагонов с бытовыми отходами из Москвы. Свалка будет самой большой в Европе — ее площадь составит 5000 Га. На территории будущего полигона экоактивисты с декабря несут круглосуточную вахту.