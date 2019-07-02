WADA заподозрило 298 спортсменов из России в допинговых нарушениях

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

В агентстве отмечают, что из 578 допинг-проб из московской лаборатории проанализировали 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам. Первые данные WADA уже направило международным спортивным федерациям, которым предстоит проверить информацию о нарушении антидопинговых правил.

Если международные федерации не найдут нарушений и решат не открывать дела, то в WADA пообещали изучить эти факты и обсудить их с федерациями. В агентстве отметили, что организация может в случае необходимости обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и также следить за принятым им решениям.

В пресс-службе добавили, что департамент WADA вместе с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) рассказали спортсменам об обнаружении подозрительных допинг-проб.

Руководитель WADA Крейг Риди ранее предполагал, что может быть открыто более 100 дел по итогам первой полны проверки россиян. Все дела до конца года должны передать соответствующим антидопинговым организациям.

В 2015 году после допингового скандала в российской атлетике РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA, но через три года статус агентства восстановили. При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до окончания проверки допинг-проб все еще дисквалифицирована, и спортсмены могут выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.