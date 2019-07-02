В Екатеринбурге убили лидера киргизской диаспоры. Он мог быть связан с теневым бизнесом

В Екатеринбурге на улице Калинина убит один из влиятельных представителей киргизской диаспоры Камчыбек Каримов. Об этом сообщает портал Е1.

По информации издания, в мужчину дважды выстрелили неизвестные: пули попали в живот и в ногу. Из какого оружия велась стрельба, пока не установлено. В ГУ МВД по Свердловской области инцидент пока не комментируют.

По информации собеседников «Новой газеты» в силовых структурах, Каримов мог быть связан с рынком «Таганский ряд». Этот рынок неоднократно фигурировал в криминальных сводках, в том числе, упоминался в связи с обнальными операциями.

Каримова собеседники «Новой» называют специалистом по ввозу в Россию китайских товаров под видом произведенных в Кыргызстане. Схема выгодна тем, что пошлины на киргизскую продукцию в России существенно ниже, чем на китайскую. Продукция закупается в Китае, ввозится в Кыргызстан, откуда, со сниженными пошлинами, направляется в Россию.

По словам очевидцев, при Каримове в момент убийства была крупная сумма денег.

В сентябре прошлого года в том же районе Екатеринбурга, Уралмаше, неизвестные расстреляли из автомата Калашникова черный автомобиль Audi, в котором ехал предприниматель Гагик Мартиросян. Мартиросяна источники «Новой» также связывали с рынком «Таганский ряд» и говорили о его возможной причастности к обнальному бизнесу.