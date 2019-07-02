Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были семь капитанов первого ранга и два Героя России

Среди 14 погибших при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Об этом сообщил президент Владимир Путин после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, передает Интерфакс.

«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — подчеркнул президент. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.

Путин также поручил Шойгу лично выехать в Североморск, чтобы заслушать доклады о трагедии и обеспечить тщательное расследование причин пожара. Министр отметил, что сейчас проводятся мероприятия по обследованию и установлению причин взрыва.

Reuters пишет, что российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на подлодке. Проверка не показала слишком высоких уровней радиации после пожара на российском судне, отметил глава Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии. В Минобороны «Новой» эту информацию опровергли и заявили, что «никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось».

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. По данным источников «Новой», он мог произойти на атомной станции АС-12, также известной как «Лошарик». Источники «Открытых медиа» предполагают, что взрыв мог произойти на подлодке-носителе этого аппарата. Президент отменил свое участие в форуме «Реки России», чтобы встретиться с Шойгу для обсуждения произошедшего.