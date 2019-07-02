Главой Еврокомиссии может стать министр обороны Германии. На этот пост впервые выдвинули женщину
Европейский совет согласовал кандидатуры будущих руководителей институтов Европейского Союза. На пост главы Еврокомиссии выдвинули министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, сообщается на сайте Совета.
Председателем Евросовета предложено сделать премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, а на пост руководителя дипломатии ЕС выдвинули кандидатуру испанского политика Жозепа Борреля. Возглавить Европейский центробанк может Кристин Лагард — распорядитель Международного валютного фонда. В связи с выдвижением Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ.
Теперь кандидатуры должен утвердить новый состав Европарламента, который сформировался после выборов 23-26 мая. Саммит ЕС открылся 30 июня и приостанавливался на ночь 1 июля. Из-за отсутствия согласия по кандидатурам саммит отложили до следующего дня.
Урсула фон дер Ляйен с 2013 года занимает должность министра обороны Германии. Она стала первой женщиной на этом посту, а теперь и первой женщиной, которую предложили сделать главой Еврокомиссии.