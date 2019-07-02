Путин поручил повысить контроль за расследованиями по делам о наркотиках

Президент Владимир Путин распорядился проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках. Об этом говорится на сайте Кремля.

Такое поручение Путин дал Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и ФСБ по итогам «Прямой линии» с президентом. Ведомства также должны усилить контроль за законностью приговоров по делам об обороте наркотиков и психотропных веществ. Генпрокуратуре поручено до 1 октября предоставить соответствующий доклад, а затем делать это каждые полгода.

В ходе «Прямой линии» Путин предложил создать внутри МВД структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. После этого глава министерства Владимир Колокольцев поручил подготовить соответствующие предложения.

Ранее МВД выявило нарушения в работе полицейских, которые расследовали дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков, но спустя несколько дней уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью. Путин назвал дело против журналиста произволом.