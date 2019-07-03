Минпромторг заключил специальные инвестконтракты с несколькими автоконцернами

Минпромторг заключил специальные инвестконтракты (СПИКи) с немецким концерном Volkswagen, GM-Avtovaz, калининградским «Автотором», ПСМА (Peugeot-Citroen-Mitsubishi, завод под Калугой), Toyota и Volvo, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов

и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в результате реализации проектов будет создано более 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит более 523 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсант», вокруг всех заявок на заключение СПИКа ранее возникали разногласия. В частности, Минпромторг требовал от Volkswagen локализации производства коробок передач. В концерне настаивали, что делать это экономически невыгодно.