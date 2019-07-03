Спасатели нашли пятерых пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области

Спасатели нашли живыми пять человек из 13 числившихся пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Ранее стало известно, что число погибших при наводнении возросло до 18 человек, 13 из которых — жители Тулуна, четверо — из Нижеудинского района, еще один — из Тайшетского района. Детей среди них нет.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что 17 человек погибли вследствие утопления, один по причине переохлаждения», — добавили в МЧС.

Сейчас в области остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте. За медицинской помощью обратились почи 1,5 тысячи человек, 221 из них был госпитализирован.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе. В ряде муниципальных образований ввели режим чрезвычайной ситуации.