Baza назвала имена двух Героев России, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Североморске

Онлайн-издание Baza назвало имена двух погибших при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота военных, имевших звание Героя России.

Один из них — Денис Долонский. По данным Baza, он был командиром пострадавшей подлодки «Лошарик». Он получил звание Героя России «около 6-7 лет назад» за исследование Арктики и Антарктики.

Второй военный — Николай Филин, испытатель глубоководной военной техники, ставший Героем России в 2018 году. Как пишет издание, с 1987 года он приписан к воинской части в Петергофе.

Минобороны России официально не называет имена остальных 12 погибших. Ранее стало известно лишь то, что семеро из них были капитанами первого ранга и двое — Героями России.

Позднее «Коммерсант» со ссылкой на «открытые источники» сообщил, что погибшие служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе. Часть включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию.

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем на следующий день. По данным источников «Новой», он мог произойти на атомной станции АС-12, также известной как «Лошарик». Источники «Открытых медиа» предполагают, что взрыв мог произойти на подлодке-носителе этого аппарата.

Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России», чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения произошедшего. Президент поручил ему лично выехать в Североморск, чтобы заслушать доклады о трагедии и обеспечить тщательное расследование причин пожара.