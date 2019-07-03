Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам
Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.
Ответчиками значатся основатель «Открытия» Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и АО «Открытие холдинг».
Суть исковых требований пока неизвестна. Дата предварительного рассмотрения дела еще не назначена.
Этот иск стал крупнейшим в истории российского банковского сектора, отмечает «Медуза». Ранее самый крупный иск — на 282,2 млрд рублей — подавали к экс-владельцам и топ-менеджерам Промсвязьбанка.
«Открытие», входящий в топ-10 российских банков, попал под санацию в августе 2017 года. 2 июля Центробанк сообщил о завершении процедуры. Регулятор планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 году.