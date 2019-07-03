Дерипаска рассказал об обсуждении с ФБР вмешательства России в президентские выборы в США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в 2016 году общался с сотрудниками Федерального бюро расследований по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill.

Дерипаска усомнился в связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией и сказал, что не был связан с бывшим главой предвыборного штаба Полом Манафортом. Разговор Дерипаски с ФБР, как отмечает издание, следователи из команды Мюллера не предоставили адвокатам Манафорта, когда против него завели дело, несмотря на то что это могло использоваться как доказательство его невиновности.

«Я сказал им (сотрудникам ФБР – ред.) прямо: «Смотрите, я не дружу с ним (Манафортом – ред.). <…> Я был бы очень удивлен, что кто-то из России попытался бы обратиться к нему по любой причине, не спросив моего мнения об этом», – сказал Дерипаска.

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Помимо этого, российский бизнесмен подтвердил информацию издания о том, что в 2009-2011 годах он потратил 20 млн долларов на освобождение из иранского плена экс-агента ФБР Роберта Левинсона. Мюллер на тот момент был главой Бюро.

По словам Дерипаски, операции помешал Госдепартамент, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон. Дерипаска считает, что Левинсон погиб. По его мнению, если бы экс-агент ФБР был жив, то он вернулся бы в США в 2016 году после того, как страна заключила ядерную сделку с Ираном. Он добавил, что продолжает расследовать то, что случилось с Левинсоном.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовало доклад по итогам расследования «российского дела», начатого в 2017 году. Комиссия расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа и его окружения с Кремлем. В итоге она не нашла сговора между президентом и российскими властями. Мюллер после завершения расследования ушел в отставку и 17 июля даст показания Конгрессу США по поводу него.

Манафорта в марте приговорили в общей сложность к 7,5 годам тюрьмы по делам о мошенничестве, незаконном лоббировании и лжесвидетельстве.