«Ведомости»: «Ростелеком» планирует создать аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную систему в России по концессии. Предложения компании обсуждают чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Ранее, как пишет газета, гендиректор «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что в России существует острая нехватка аэронавигационной структуры, которая создает угрозу национальной безопасности.

В его письме говорилось, что сейчас отсутствует сплошное наблюдение за небом, оно ведется только вдоль маршрутов авиации и аэродромов. Проблему, по мнению Осеевского, могло бы решить внедрение широкозонных многопозиционных систем наблюдения (МПСН).

По оценкам вице-премьера Максима Акимова, развертывание сети МПСН, состоящей из свыше 6,6 тысячи станций, в 2019-2027 годах обойдется более чем в 102 млрд рублей, а эксплуатация — в 5,5 млрд рублей в год.

Некоторые чиновники говорят о сумме до 400 млрд рублей. Еще один собеседник газеты утверждает, что на совещании предлагалось оставить до 2400-2600 станций и снизить стоимость сети МПСН до 50 млрд рублей.

Представители ­ФСБ, Минтранса, «Ростелекома» и Минобороны не стали комментировать ситуацию. Однако источник в последнем ведомстве говорит, что военные встретили идею передать аэронавигационную систему в концессию «в штыки».

Необходимость такой дорогостоящей системы, по словам другого собеседника, близкого к Минобороны, неочевидна. А импортная элементная база в устройствах, которые образуют сеть, требует тщательного изучения, продолжает он.