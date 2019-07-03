Роспотребнадзор: в 13 регионах России заражены ВИЧ более 1% жителей

В 13 регионах России заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) более 1% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, подлинность которого подтвердил собеседник в ведомстве.

Самое высокое распространение ВИЧ-инфекции в Иркутской области — 1,8% зараженных (1814 человек на 100 тысяч населения), почти 2% — в Свердловской (1804 человека на 100 тысяч населения) и Кемеровской областях (1796 человек на 100 тысяч населения).

Согласно документу, в 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%. В 2018 году инфекцией заразились 87,7 тысяч человек, говорится в отчете, что на 800 человек меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что доля тех, кто заразился при гетеросексуальных контактах, растет: 54,8% в прошлом году (53,5 — в 2017 году, 48,7% — в 2016 году). По данным ведомства, 70% новых заболевших — экономически активные люди в возрасте 30-50 лет.

Роспотребнадзор сообщает, что стали чаще заражаться люди предпенсионного и пенсионного возраста. «Люди в возрасте 50 лет и старше практикуют многие формы рискованного поведения, часто имеющего место среди молодых людей», — объясняет ведомство.

За 2018 год, согласно официальной информации, умерло около 36,9 тысяч россиян. Основной причиной смертности среди ВИЧ-инфицированных стал туберкулез.