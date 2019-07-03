«Новой» стало известно имя еще одного офицера, погибшего на подлодке Северного флота

При пожаре на глубоководном аппарате Северного флота погиб 40-летний офицер Военно-морского флота Денис Опарин. Об этом сообщают источники «Новой газеты».

Отец погибшего — Александр Опарин, Герой России, капитан первого ранга и командир военной части №45707, дислоцирующейся в Петергофе. В 2000 году он участвовал в спасательной операции на месте гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море, уточняет Baza. По данным телеграм-канала, Денис Опарин был жителем поселка Оленья Губа в Мурманской области.

Всего в результате пожара погибли 14 человек. Ранее Baza назвала имена троих из них. Это капитан первого ранга Андрей Воскресенский, а также имевшие звания Героев России Денис Долонский и Николай Филин. Минобороны имена погибших не называет. Официально известно лишь, что семеро из них были капитанами первого ранга и двое — Героями России.

«Коммерсант» со ссылкой на «открытые источники» сообщил, что погибшие служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что команда была закреплена за военной частью города и в последнее плавание отправилась именно оттуда.

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, о нем сообщило на следующий день Минобороны. По данным источников «Новой», он мог произойти на атомной глубоководной станции АС-12, также известной как «Лошарик».

Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России», чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения произошедшего.

В настоящее время Шойгу прибыл по поручению Путина в Североморск, чтобы провести совещание с членами комиссии для установления причин пожара.