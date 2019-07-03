Россия стала лидером среди стран-импортеров грузинского вина

В первом полугодии 2019 года Россия стала лидером среди импортеров грузинского вина, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

По его данным, за первую половину 2019 года Россия импортировала более 25,5 млн бутылок грузинского вина. Второе место в рейтинге импортеров заняла Украина (более 3,7 млн бутылок), третье – Китай (более 3,5 млн).

Стоимость экспортируемого Грузией вина превышает 98 млн долларов США, что на 9% больше, чем в 2018 году, отметили в агентстве. Всего Грузия в первом полугодии этого года экспортировала около 40,5 млн бутылок вина 44 странам.

Самыми распространенными видами поставляемых на рынок грузинских вин являются «Киндзмараули» (более 7,3 млн бутылок), «Мукузани» (более 2,3 млн) и «Цинандали» (более 1,8 млн).

Напомним, в Тбилиси 20 июня начались протесты после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда он занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

После этого президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию, после чего Минтранс объявил о таком же запрете для грузинских авиаперевозчиков.

На фоне конфликта Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну. После этого «Коммерсант» рассказывал, что Минсельхоз начал запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина на рынке.