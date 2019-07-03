Песков: часть информации о катастрофе на подлодке Северного флота составляет гостайну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторая информация о гибели подводников Северного флота является гостайной и не будет обнародована, сообщает ТАСС.

Он отметил, что президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о произошедшим с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников.

«Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», — заявил пресс-секретарь Песков (цитата по РИА Новости).

«Спрашивайте в министерстве обороны», — так Песков ответил на большинство вопросов журналистов о катастрофе на подлодке Северного флота. Он также посоветовал переадресовать Минобороне вопрос о том, составляют ли гостайну имена погибших, передает «Медуза».

Напомним, пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, о нем сообщило на следующий день Минобороны. По данным источников «Новой», он мог произойти на атомной станции АС-12, также известной как «Лошарик».

Официально имена подводников не назвались, однако издание Baza рассказало, что в ходе инцидента погибли в том числе капитан первого ранга Андрей Воскресенский, а также имевшие звания Героев России Денис Долонский и Николай Филин. Источники «Новой газеты» сообщили также о гибели офицера Дениса Опарина.

В войсковой части (в/ч) 45707 Петергофа, где, как стало известно ранее, служили погибшие, проходит проверка, рассказал РБК.

В настоящее время министр обороны Сергей Шойгу прибыл по поручению Путина в Североморск, чтобы провести совещание с членами комиссии для установления причин пожара.