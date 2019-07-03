Мосгоризбирком посчитал давлением петицию с требованием допустить к выборам в гордуму независимых депутатов

Мосгоризбирком назвал незаконным давлением на комиссию петицию с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых депутатов, передает РИА Новости.

«Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», — заявила комиссия.

В пресс-службе подчеркнули, что избиркомы руководствуются исключительно требованиями избирательного законодательства.

Петицию накануне опубликовали на платформе Change.org. Она адресована московским властям, а также главе ЦИК Элле Памфиловой и главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. В петиции сказано, что она создана в связи с информацией о попытках московских властей не допустить до выборов «неподконтрольных мэрии кандидатов».

Среди подписавших ее уже много известных читателям «Новой» людей: Александр Гельман, Людмила Улицкая, Дмитрий Зимин, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.