Шойгу рассказал подробности катастрофы на подлодке Северного флота

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о выживших членах экипажа глубоководного аппарата Северного флота, на котором произошел пожар, передает ТАСС.

Он отметил, что в первую очередь из охваченного огнем отсека эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Министр добавил, что после этого подводники «до конца боролись за живучесть корабля». По словам Шойгу, 14 членов экипажа погибли, а остальных удалось спасти. Трое погибших были капитанами второго ранга.

«Ценой своих жизней они выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», —подчеркнул Шойгу на совещании в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара.

Он отметил, что моряки проводили на глубоководном аппарате исследования по изучению гидросферы Земли. Министр пообещал, что всех погибших представят к госнаградам.

Телеграм-каналы «Военный Осведомитель» и Mash опубликовали фотографию 14 погибших членов экипажа атомной глубоководной станции АС-31. Первоначально фото появилось в группе «Legends of the deep» в фейсбуке.

Фото: телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Брянский телеканал «Городской» без указания источника пишет, что среди погибших при пожаре был 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, который во время прохождения службы жил с семьей в Санкт-Петербурге. По данным издания «БрянскToday», погиб житель города Почеп —Дмитрий С.

Очевидцы рассказали изданию «СеверПост», что вечером 1 июля рыбачили на выходе из Кольского залива и увидели, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, а вскоре к ней подошел военный корабль и два буксира. Они отметили, что на палубе люди «бегали и суетились».

«Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — добавили рыбаки.

Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота произошел 1 июля, Минобороны сообщило о нем только на следующий день. По данным источников «Новой», он мог произойти на атомной станции АС-12, также известной как «Лошарик». «Новая газета» и Baza со ссылкой на свои источники сообщили имена некоторых погибших офицеров.