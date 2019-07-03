В двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В двух районах Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону.

Режим ЧС 3 июля ввели в Жигаловском районе, а накануне – в Усть-Илимском. По данным МЧС, на их территории действуют 47 лесных пожаров площадью более 20 тысяч гектаров, девять из них – крупные.

«В связи с установившейся ветреной и жаркой погодой повысились риски возникновения новых очагов природных пожаров и переходов огня на населенные пункты», – добавили в МЧС.

Режим ЧС действует в некоторых других муниципальных образованиях Иркутской области из-за наводнения, которое началось на прошлой неделе в связи с дождями. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе.

Из-за наводнения погибли 18 человек, восемь числятся пропавшими без вести. В настоящее время, по словам вице-премьера Виталия Мутко, без энергоснабжения в регионе остаются 15 населенных пунктов, в которых живут 8,4 тысячи человек.