В Раду внесли законопроект о «дематюкации» украинского языка

Во вторник, 2 июля, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №10414 «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка.)»

Инициатором законопроекта стала Ольга Богомолец, известный врач и бард, в прошлом — кандидат в президенты Украины. Соавторами выступили Виктория Сюмар(комитет по вопросам свободы слова и информационной политики), генерал Андрей Кожемякин (комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности), Микола Княжицкий (комитет по вопросам культуры и духовности), а также ряд представителей других парламентских комитетов.

В проекте закона, в частности, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ( 1984 г.), среди которых — сквернословие в публичных местах — следующими уточнениями: за те же действия (мат) во время трансляции телерадиопередач, средствами массовой информации либо путем распространения аудиовизуальной информации в сети Интернет, а также во время публичных выступлений штрафовать на сумму от 40 до 75 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан, либо наказывать общественными работами на срок от 1 до 2 месяцев, либо подвергать административному аресту на срок до 15 суток.

Законопроект уточняет: «Нецензурные ругательства (сквернословие) — ненормативная (недопустимая) лексика, перечень слов и выражений которой утверждается Кабинетом Министром Украины». И подчеркивает: «термин «сквернословие» распространяется на случаи замены одной какой-либо буквы в словах и выражениях ненормативной брани согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины». Авторы закона предлагают направлять средства, полученные от штрафов за матюки, « на поддержку и развитие Украинского культурного фонда, выполняющего специальные функции по содействию национально-культурному развитию Украины».

Пользователи украинского сегмента фейсбука уже отреагировали на законопроект - с юмором и не без сквернословия. «Богомолец не дают покоя лавры Мизулиной и Яровой?», — пишут комментаторы.