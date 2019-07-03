В Петербурге суд обязал Минфин выплатить компенсацию активистке за незаконное обвинение в экстремизме

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин России выплатить 30 тысяч рублей активистке Дине Гариной в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Гарина подала иск к Минфину после того, как в 2018 году было прекращено ее дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) из-за высказываний о сотрудниках Центра «Э». В действиях Гариной не нашли признаков состава преступления: то есть, более трех месяцев ее незаконно преследовали по уголовной статье, пояснил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов.

За Гариной не признали права на реабилитацию, ей не направили разъяснений порядка возмещения вреда, и некоторое время активистка не знала, что с нее сняты подозрения. Тогда она подала иск, в котором просила суд взыскать с Минфина 70 тысяч рублей компенсации. Однако суд уменьшил сумму этих требований, постановив выплатить 30 тысяч. Черкасов намерен обжаловать это решение, добиваясь удовлетворения иска в полном объеме.

Гарину обвиняли в том, что она 15 марта 2015 года на согласованном митинге в Петербурге критично высказалась о сотрудниках Центра «Э» через громкоговоритель. Изначально в словах Гариной следователи усмотрели «негативные оценки, умаляющие человеческое достоинство, дискредитирующие профессиональную компетенцию и деловую репутацию».

Затем состав преступления переквалифицировали на оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), хотя срок привлечения к уголовной ответственности по нему истек. В декабре 2018 года Гарину приговорили к 180 часам обязательных работ и освободили от наказания.

В 2018 году предприятие «Горэлектротранс» уволило Гарину с должности водителя троллейбуса без претензий к выполнению обязанностей и дисциплины. Это произошло после того, как МВД велело не допускать ее к «работам, непосредственно связанным с обеспечением транспортной безопасности».

В 2016 году Кировский суд Петербурга приговорил Гарину к условному сроку за сообщение в группе «Русские в СПб» во «ВКонтакте». В сообщении суд увидел разжигание ненависти к национальной группе. Судимость была погашена.