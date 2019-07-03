Пользователи Telegram подали жалобы в ЕСПЧ на требование ФСБ предоставить доступ к ключам дешифровки

В Европейский суд по правам человека направили 24 жалобы пользователей мессенджера Telegram из-за требования Федеральной службы безопасности России предоставить доступ к ключам шифрования мессенджера. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Иск в ЕСПЧ был подан в рамках общественной кампании «Битва за Telegram» и стал продолжением коллективного административного иска пользователей, который Мещанский суд Москвы отказался рассматривать. Он решил, что из-за того, что мессенджер не передал ключи дешифровки спецслужбам их права не были нарушены.

В «Роскомсвободе» заявили, что «ни ФСБ, ни российские суды не считают ключи для дешифровки сообщений какой-то важной информацией, не относят их к тайне переписки и не считают, что такая информация заслуживает какой-либо защиты».

Жалобы в ЕСПЧ из-за блокировки Telegram в России ранее уже подали журналисты Александр Плющев и Олег Кашин. Они тоже до этого обжаловали требования ФСБ о предоставлении ключей дешифровки Telegram.

Напомним, Роскомнадзор в апреле прошлого года начал блокировку Telegram по решению суда из-за отказа предоставить ключи дешифровки. При этом мессенджер работает у большинства россиян. По данным Mediascope, он остается в тройке самых популярных.